Disparan contra auto estacionado afuera de tienda en Las Mañanitas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un automóvil sedán fue blanco de disparos cuando se encontraba estacionado afuera de una tienda de autoservicio este jueves en el Fraccionamiento Las Mañanitas.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió a las 17:30 horas en la esquina de la Avenida Múnich y la Calle Siqueros.

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno llegaron al lugar del reporte y procedieron a inspeccionar el vehículo, que presentaba impactos de bala en cristales y carrocería.

La zona fue acordonada y policías municipales se quedaron a la espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Tras los hechos, no reportaron personas heridas.