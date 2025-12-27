$!Disparan contra autolavado en la colonia San Rafael, en Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado disparó contra las instalaciones de un autolavado durante la tarde de este sábado en la colonia San Rafael, al surponiente de Culiacán.

El inmueble agredido se ubica sobre la avenida Fray Marcos de Niza, entre Pedro Tovar y Francisco Ibarra.

Vecinos de la zona reportaron escuchar ráfagas de disparos de arma de fuego cerca de las 15:50 horas, y minutos después se confirmó el hecho tras la movilización de elementos de la Secretaría de Marina.

Las afectaciones se registraron en las oficinas al interior del inmueble, donde los cristales terminaron rotos por los impactos de bala.