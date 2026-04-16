Seguridad
|
Casa baleada

Disparan contra casa al suroriente de Culiacán; solo reportan daños materiales

El inmueble ubicado en la colonia 5 de Febrero se encontraba deshabitado al momento del ataque. Las detonaciones de arma de fuego se escucharon en varios sectores aledaños tras la agresión
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/04/2026 14:48
16/04/2026 14:48

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos durante la tarde de este jueves en la Colonia 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán, y dejó como saldo solo daños materiales.

El inmueble se ubica sobre la calle Tierra y Libertad, entre Arroyo Número 2 y la calle Segunda.

El hecho se confirmó minutos después de las 14:00 horas de este 16 de abril, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego en este sector suroriente, en colonias como La Amistad, Villas del Real o Renato Vega Amador.

$!Disparan contra casa al suroriente de Culiacán; solo reportan daños materiales

La casa dañada es de una planta, color amarillo mostaza, la cual aparentemente se encontraba deshabitada al momento del ataque.

En el lugar personal del Ejército Mexicano aseguró alrededor de 30 casquillos percutidos regados frente a la casa.

$!Disparan contra casa al suroriente de Culiacán; solo reportan daños materiales

En el lugar se presentó una persona que se hizo llamar propietaria del inmueble, sin embargo, fue retirada del perímetro por oficiales para preservar la escena.

La zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de militares, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado se encargarán de recoger las evidencias e iniciar las indagatorias del caso.

#Violencia
#Culiacán
#Sinaloa
#Ataque Armado
#Ataques a inmuebles
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube