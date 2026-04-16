$!Disparan contra casa al suroriente de Culiacán; solo reportan daños materiales

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos durante la tarde de este jueves en la Colonia 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán, y dejó como saldo solo daños materiales.

El inmueble se ubica sobre la calle Tierra y Libertad, entre Arroyo Número 2 y la calle Segunda.

El hecho se confirmó minutos después de las 14:00 horas de este 16 de abril, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego en este sector suroriente, en colonias como La Amistad, Villas del Real o Renato Vega Amador.