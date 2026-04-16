$!Disparan contra casa al suroriente de Culiacán; solo reportan daños materiales

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos durante la tarde de este jueves en la Colonia 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán, y dejó como saldo solo daños materiales.
El inmueble se ubica sobre la calle Tierra y Libertad, entre Arroyo Número 2 y la calle Segunda.
El hecho se confirmó minutos después de las 14:00 horas de este 16 de abril, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego en este sector suroriente, en colonias como La Amistad, Villas del Real o Renato Vega Amador.
La casa dañada es de una planta, color amarillo mostaza, la cual aparentemente se encontraba deshabitada al momento del ataque.
En el lugar personal del Ejército Mexicano aseguró alrededor de 30 casquillos percutidos regados frente a la casa.
En el lugar se presentó una persona que se hizo llamar propietaria del inmueble, sin embargo, fue retirada del perímetro por oficiales para preservar la escena.
La zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de militares, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado se encargarán de recoger las evidencias e iniciar las indagatorias del caso.