MAZATLÁN._ Una casa de dos pisos resultó con daños en la fachada tras un ataque armado registrado en el Infonavit Jabalíes.

La serie de detonaciones se reportó a las 18:30 horas de este jueves 19 de noviembre en el andador Consuelo Velázquez, casi esquina con la calle Marco Antonio Arroyo.

Versiones en el lugar indican que hombres armados llegaron hasta la vivienda y dispararon entre ocho y nueve ocasiones que hicieron blanco en la fachada, puerta y ventanas, para luego abordar un vehículo y darse a la fuga.