$!Disparan contra fachada de vivienda en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda la noche de este lunes en la colonia 20 de Noviembre.

El hecho se registró sobre la calle Durango, entre la avenida Galaxia y la calle Orión, donde sujetos armados accionaron sus armas contra un domicilio de color azul.

De acuerdo a los primeros reportes, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la fachada, ventanas y puerta principal.