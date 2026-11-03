$!Disparan contra fachada de vivienda en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda la noche de este lunes en la colonia 20 de Noviembre.
El hecho se registró sobre la calle Durango, entre la avenida Galaxia y la calle Orión, donde sujetos armados accionaron sus armas contra un domicilio de color azul.
De acuerdo a los primeros reportes, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la fachada, ventanas y puerta principal.
Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona, ya que se encontraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
Trascendió que esta misma vivienda ya había sido atacada hace unas semanas con un artefacto explosivo artesanal.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron indicios balísticos en el lugar.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas.