$!Disparan contra fachada de vivienda en la Colonia Reforma de Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados a bordo de motocicletas dispararon en multiples ocasiones contra la fachada de una casa ubicada en la Colonia Reforma.

El ataque armado se reportó a las 19:30 horas de este martes en una vivienda ubicada sobre la Calle Segunda Carvajal, entre la Calle Miramar y la Avenida Gutiérrez Najera.