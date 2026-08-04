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Violencia

Disparan contra fachada de vivienda en la Colonia Reforma de Mazatlán

Motociclistas armados atacaron este martes una casa de la Calle Segunda Carvajal; autoridades descartaron personas lesionadas en el inmueble
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/08/2026 21:37
04/08/2026 21:37

MAZATLÁN._ Hombres armados a bordo de motocicletas dispararon en multiples ocasiones contra la fachada de una casa ubicada en la Colonia Reforma.

El ataque armado se reportó a las 19:30 horas de este martes en una vivienda ubicada sobre la Calle Segunda Carvajal, entre la Calle Miramar y la Avenida Gutiérrez Najera.

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Según versiones en el lugar, motociclistas llegaron al lugar y dispararon con armas cortas contra la fachada, para de inmediato darse a la fuga.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes, quienes realizaron una inspección al interior de la vivienda para descartar personas heridas tras el ataque.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes a estos actos.

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