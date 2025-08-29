$!Disparan contra hombre en la USE de Culiacán; se oculta en instalaciones estatales

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como José Luis, de 38 años de edad, fue atacado a balazos la tarde de este viernes 29 de agosto en el estacionamiento de la Unidad de Servicios Estatales (USE), ubicada en la ciudad de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando sujetos armados interceptaron a la víctima en el área de estacionamiento y le dispararon en repetidas ocasiones.

Herido, José Luis logró ingresar al edificio estatal para refugiarse en la zona de baños. En su trayecto dejó manchas de sangre en el acceso principal, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban realizando trámites en el lugar.