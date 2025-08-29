$!Disparan contra hombre en la USE de Culiacán; se oculta en instalaciones estatales

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como José Luis, de 38 años de edad, fue atacado a balazos la tarde de este viernes 29 de agosto en el estacionamiento de la Unidad de Servicios Estatales (USE), ubicada en la ciudad de Culiacán.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando sujetos armados interceptaron a la víctima en el área de estacionamiento y le dispararon en repetidas ocasiones.
Herido, José Luis logró ingresar al edificio estatal para refugiarse en la zona de baños. En su trayecto dejó manchas de sangre en el acceso principal, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban realizando trámites en el lugar.
El atentado movilizó de inmediato a corporaciones de los tres niveles de gobierno. Elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal arribaron al sitio para implementar un operativo y asegurar el área.
La víctima fue localizada en el baño por los elementos policiacos, quienes le brindaron los primeros auxilios en espera de paramédicos de Protección Civil. Según el informe oficial, José Luis fue estabilizado en el lugar y no requirió traslado hospitalario, ya que las heridas no pusieron en riesgo su vida.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó que se trató de un intento de privación ilegal de la libertad y que la víctima se encuentra fuera de peligro.
“SSPSinaloa informa que este 29 de agosto de 2025 se registró un intento de privación de la libertad en las inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales. La víctima fue herida por los delincuentes y se refugió en las oficinas estatales, donde se le brindó protección y auxilio médico, encontrándose fuera de peligro. El área está controlada y no presenta riesgos”.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.