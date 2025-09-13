$!Disparan contra motociclista cerca del cuartel militar de Mazatlán y muere en el hospital

MAZATLÁN._ La noche de este viernes, un motociclista fue atacado con disparos de arma de fuego, a unos metros del cuartel de la Tercera Región Militar y murió en el hospital cuando era intervenido de una herida en la cabeza.
El ataque armado se registró a las 22:40 horas, sobre la avenida Gabriel Leyva casi esquina con Pérez Arce en la colonia Juárez.
Al parecer, el motociclista fue agredido cuando circulaba en su unidad sobre la avenida Gabriel Leyva; testigos en el lugar indicaron que hombres armados a bordo de una camioneta le dispararon hasta verlo caer y siguieron su camino para huir del lugar.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar, colocaron un vendaje en la cabeza del motociclista para contener una hemorragia y lo trasladaron de urgencia a la clínica del ISSSTE, donde horas más tarde murió a causa de su grave lesión.
El fallecido fue identificado como Miguel Rosario “N”, de 43 años de edad.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias de ley en la zona del ataque y de dar fe del deceso en la clínica.