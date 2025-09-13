$!Disparan contra motociclista cerca del cuartel militar de Mazatlán y muere en el hospital

MAZATLÁN._ La noche de este viernes, un motociclista fue atacado con disparos de arma de fuego, a unos metros del cuartel de la Tercera Región Militar y murió en el hospital cuando era intervenido de una herida en la cabeza.

El ataque armado se registró a las 22:40 horas, sobre la avenida Gabriel Leyva casi esquina con Pérez Arce en la colonia Juárez.

Al parecer, el motociclista fue agredido cuando circulaba en su unidad sobre la avenida Gabriel Leyva; testigos en el lugar indicaron que hombres armados a bordo de una camioneta le dispararon hasta verlo caer y siguieron su camino para huir del lugar.