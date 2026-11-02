$!Disparan contra mujer dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Libertad de Expresión, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un ataque armado en una tienda de abarrotes de la colonia Libertad de Expresión, en Mazatlán, dejó herida a una mujer la mañana de este lunes 2 de noviembre.

La víctima fue identificada como Olga Lizeth “N”, de 45 años de edad, quien recibió dos impactos de bala en el tórax cuando se encontraba al interior del establecimiento cuando fue atacada a disparos con un arma corta. Según testigos, los agresores habrían realizado al menos tres disparos contra la mujer; sin embargo, en el lugar fueron localizados dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.