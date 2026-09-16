$!Disparan contra puesto de venta de fierro viejo en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un establecimiento dedicado a la compra y venta de material de fierro viejo fue atacado a balazos durante la tarde de este miércoles en la Colonia Díaz Ordaz, al poniente de Culiacán.

El local se ubica casi en el cruce de las calles Constituyentes Ciro Ceballos y Cándido Aguilar, conocida como “La Diez”.

De manera preliminar las autoridades que acudieron informaron que no hubo personas lesionadas, y únicamente fueron baleados algunos objetos y parte de la infraestructura.