$!Disparan contra puesto de venta de fierro viejo en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un establecimiento dedicado a la compra y venta de material de fierro viejo fue atacado a balazos durante la tarde de este miércoles en la Colonia Díaz Ordaz, al poniente de Culiacán.
El local se ubica casi en el cruce de las calles Constituyentes Ciro Ceballos y Cándido Aguilar, conocida como “La Diez”.
De manera preliminar las autoridades que acudieron informaron que no hubo personas lesionadas, y únicamente fueron baleados algunos objetos y parte de la infraestructura.
El reporte de disparos fue emitido a las corporaciones alrededor de las 16:30 horas de este 16 de septiembre, e inicialmente se reportó un supuesto ataque contra una persona.
Sin embargo, al acudir y verificar la zona, las fuerzas de seguridad descartaron que fuera un asesinato.
Al confirmar los daños y el hallazgo de casquillos percutidos, elementos militares acordonaron el acceso al negocio y resguardaron en la escena, en tanto Fiscalía General del Estado arribó para desplegar los trabajos pertinentes.