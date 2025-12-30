$!Disparan contra tres domicilios en fraccionamiento Zona Dorada en el sector Los Ángeles, en Culiacán

Un inmueble del sector Los Ángeles, en Culiacán, fue atacado a balazos durante la tarde de este martes, hecho que dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas. El reporte se registró alrededor de las 15:30 horas de este martes, cuando se alertó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Puerto Banús y Puerto Viga, en la colonia Zona Dorada.







Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que se encontraban en el sector acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un edificio de departamentos con impactos de bala en la fachada. Asimismo, un automóvil Hyundai Sonata color negro que estaba estacionado frente a uno de los departamentos, recibió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas trasero.





