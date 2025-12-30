$!Disparan contra tres domicilios en fraccionamiento Zona Dorada en el sector Los Ángeles, en Culiacán

Un inmueble del sector Los Ángeles, en Culiacán, fue atacado a balazos durante la tarde de este martes, hecho que dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.
El reporte se registró alrededor de las 15:30 horas de este martes, cuando se alertó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Puerto Banús y Puerto Viga, en la colonia Zona Dorada.
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que se encontraban en el sector acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un edificio de departamentos con impactos de bala en la fachada.
Asimismo, un automóvil Hyundai Sonata color negro que estaba estacionado frente a uno de los departamentos, recibió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas trasero.
La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad, quienes solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Con este hecho, suman dos inmuebles atacados durante el transcurso del martes en distintos puntos de la ciudad, el primero de ellos durante la mañana en la colonia Buenos Aires.