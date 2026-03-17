$!Disparan contra un domicilio del Infonavit Solidaridad, en Culiacán

La fachada de un domicilio fue atacada a balazos durante la noche de este martes en uno de los andadores de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.

El inmueble que fue objeto del atentado se ubica en el andador Mauna Kea, cerca de la calle Cotopaxi y de la Unidad Deportiva del SNTE 53.

Aproximadamente a las 22:15 horas, vecinos reportaron sonidos de una serie de disparos de arma de fuego, lo que movilizó a las autoridades.

Al arribar, tropas del Ejército Mexicano encontraron una vivienda blanca de dos plantas, con la puerta abierta y daños por impactos de bala en su fachada.