$!Disparan contra un domicilio del Infonavit Solidaridad, en Culiacán

La fachada de un domicilio fue atacada a balazos durante la noche de este martes en uno de los andadores de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.
El inmueble que fue objeto del atentado se ubica en el andador Mauna Kea, cerca de la calle Cotopaxi y de la Unidad Deportiva del SNTE 53.
Aproximadamente a las 22:15 horas, vecinos reportaron sonidos de una serie de disparos de arma de fuego, lo que movilizó a las autoridades.
Al arribar, tropas del Ejército Mexicano encontraron una vivienda blanca de dos plantas, con la puerta abierta y daños por impactos de bala en su fachada.
Frente a la puerta principal y sobre la banqueta, se localizaron al menos siete casquillos percutidos, aparentemente de arma corta.
Hasta el momento, no se tienen reportadas personas afectadas físicamente, ni al interior ni en las inmediaciones de la casa atacada.
La zona fue acordonada por personal militar junto con agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes resguardan a la espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado acudan a realizar las diligencias correspondientes.