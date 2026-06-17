$!Disparan contra un hombre en la entrada del fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán; muere más tarde en un hospital

Un hombre identificado como Eric David, de 31 años de edad, murió en un hospital luego ser atacado a balazos durante la tarde de este miércoles 17 de junio en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de Culiacán.
La agresión fue reportada alrededor de las 17:10 horas en un callejón ubicado a un costado del bulevar California, a pocos metros de la carretera que conduce hacia la sindicatura de Imala.
De acuerdo con los primeros informes, al menos un sujeto armado se acercó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias 911 y posteriormente localizaron al hombre tendido sobre una banqueta, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar la escena, mientras paramédicos brindaban atención médica al lesionado.
De manera preliminar se informó que Eric David presentaba una herida de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado en estado delicado a un hospital de la ciudad. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica.
En el sitio de la agresión quedaron visibles manchas de sangre sobre la banqueta, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.