$!Disparan contra un hombre en la entrada del fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán; muere más tarde en un hospital

Un hombre identificado como Eric David, de 31 años de edad, murió en un hospital luego ser atacado a balazos durante la tarde de este miércoles 17 de junio en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 17:10 horas en un callejón ubicado a un costado del bulevar California, a pocos metros de la carretera que conduce hacia la sindicatura de Imala.

De acuerdo con los primeros informes, al menos un sujeto armado se acercó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.