$!Disparan contra una boutique y tienda deportiva en la colonia Centro de Culiacán

Una boutique y una tienda deportiva fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados la tarde de este miércoles en la colonia Centro de Culiacán, atentado que dejó daños materiales pero ninguna persona lesionada.

Las detonaciones fueron reportadas al número de emergencias 911 alrededor de las 15:10 horas, donde se alertaba sobre disparos en las colonias Las Quintas, Las Vegas y Miguel Hidalgo, lo que generó una movilización inmediata de corporaciones de seguridad.

Tras realizar recorridos por la zona, elementos del Ejército Mexicano localizaron ambos inmuebles con múltiples impactos de bala en la fachada. Los locales se ubican sobre la calle Ángel Flores y la avenida Venustiano Carranza, en el primer cuadro de la ciudad.