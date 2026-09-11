$!Disparan contra una casa en la colonia Flores Magón de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una casa ubicada sobre la calle Azucena, en la colonia Flores Magón, fue blanco de un ataque armado la tarde de este viernes. Sus habitantes resultaron ilesos.
Las detonaciones fueron reportadas a las 13:15 horas, en la calle Azucena, casi esquina con Bugambilia, en la colonia Flores Magón.
Según versiones de testigos, hombres armados llegaron en un vehículo y dispararon en al menos siete ocasiones contra la fachada de la casa, donde quedaron registradas las huellas de cuatro impactos, mientras que el resto de las balas estallaron los cristales de una ventana.
Se desconoce cuántas personas se encontraban en la vivienda, pero no se reportaron heridos tras la agresión.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército, quienes resguardaron la escena hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.