$!Disparan contra una casa en la Francisco Villa de Mazatlán; el inmueble fue escenario de un homicidio

MAZATLÁN. _ Una ráfaga de arma larga y tres detonaciones de arma corta alteraron la tranquilidad de los vecinos de la calle Benjamín Argumedo, en la colonia Francisco Villa, de esta ciudad, durante la mañana de este jueves. Hasta el momento, las autoridades reportan únicamente daños en una vivienda.

La agresión fue reportada a las 07:55 horas. De acuerdo con el aviso, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Benjamín Argumedo, entre las calles Jacinto Vázquez y Toma de Agua Prieta, en la colonia Francisco Villa.