La fachada de un domicilio y una camioneta resultaron con daños luego de un ataque a balazos durante la noche de este lunes 23 de noviembre, en la colonia Libertad, al poniente de Culiacán. Los hechos se suscitaron sobre la calle Froylán Cruz Manjarrez, entre la avenida Ciro Ceballos y la calle Matías Rodríguez, a dos calles de la preparatoria Augusto César Sandino de la UAS.







Aproximadamente a las 20:00 horas se reportó una presunta agresión contra personal militar, ya que en el sector hay una base del Ejército Mexicano, sin embargo, esto fue desmentido en el lugar. Los propios militares informaron que se trató de un ataque a la fachada de domicilio, además de una camioneta blanca con plataforma para transporte, ambos con daños.







