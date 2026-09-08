$!Disparan contra una casa y un auto en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un vehículo y una vivienda resultaron con daños tras una balacera registrada la noche de este martes, en las inmediaciones de la colonia Díaz Ordaz al sur poniente de Culiacán.

Hasta el momento no se han dado a conocer la presencia de víctimas fallecidas o lesionadas tras el tiroteo, en el cual se encontraron alrededor de 60 casquillos percutidos sobre la calle.

Los hechos se concentraron sobre la calle Rubén Martí entre Constituyente Matías Rodríguez y Constituyente Alberto Román, aproximadamente a las 18:45 horas de este 8 de septiembre.