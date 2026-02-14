$!Disparan contra una florería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la tarde de este 14 de febrero dejó daños en la fachada de una florería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.

Tras la agresión, la puerta principal del inmueble presentó orificios ocasionados por impactos de proyectil de arma corta.

Según versiones en el lugar, un vehículo que transitaba por el bulevar se detuvo frente al negocio y sus tripulantes dispararon contra la florería.