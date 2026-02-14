$!Disparan contra una florería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la tarde de este 14 de febrero dejó daños en la fachada de una florería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.
Tras la agresión, la puerta principal del inmueble presentó orificios ocasionados por impactos de proyectil de arma corta.
Según versiones en el lugar, un vehículo que transitaba por el bulevar se detuvo frente al negocio y sus tripulantes dispararon contra la florería.
El negocio se encuentra casi en la esquina del bulevar Emiliano Zapata con la avenida Manuel J. Clouthier, en el sector Lomas del Boulevard.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Culiacán como primeros respondientes, quienes aseguraron el perímetro y cerraron un tramo de uno de los carriles de sentido oriente a poniente de la vialidad.