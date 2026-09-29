$!Disparan contra una vivienda de la Ampliación 20 de Noviembre de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una casa de la Ampliación 20 de Noviembre fue blanco de proyectiles de arma de fuego que hombres armados dispararon la noche de este martes.
El ataque se reportó a las 22:30 horas, señalando una casa ubicada sobre la calle Los Mochis casi esquina con Sonora del asentamiento mencionado.
Vecinos de la zona relataron una serie de disparos que al parecer realizaron hombres armados en motocicletas y después que se alejaron el ruido de los escapes fue sustituido por el de las sirenas de patrullas de diferentes corporaciones.
Una vivienda presentó daños materiales en cristales de su puerta y ventanas, pero no se reportaron personas lesionadas.