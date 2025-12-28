$!Disparan contra una vivienda en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

La tarde de este domingo fue atacado a balazos un domicilio ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán.

El inmueble objeto de la agresión se encuentra en la esquina entre las calles Rubén Báez Márquez y Constituyente Emiliano García.

Cerca de las 18:00 horas de este 28 de noviembre, vecinos del sector reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego.