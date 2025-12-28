$!Disparan contra una vivienda en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

La tarde de este domingo fue atacado a balazos un domicilio ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán.
El inmueble objeto de la agresión se encuentra en la esquina entre las calles Rubén Báez Márquez y Constituyente Emiliano García.
Cerca de las 18:00 horas de este 28 de noviembre, vecinos del sector reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego.
Según reportes preliminares, los responsables serían dos civiles a bordo de una motocicleta. Los responsables dispararon contra la fachada de la vivienda.
Minutos después de la agresión, autoridades informaron que la vivienda se encontraba habitada al momento del ataque, sin que se reportan personas afectadas físicamente.
El perímetro fue asegurado y acordonado por elementos del Ejército Mexicano, a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado.