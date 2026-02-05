$!Disparan contra una vivienda en la colonia La Campiña, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo de sujetos armados atacó a balazos una vivienda ubicada en la colonia La Campiña, al noreste de Culiacán, al mediodía de este jueves.

El inmueble se encontraba deshabitado al momento de la agresión, por lo que únicamente se registraron daños materiales, principalmente la destrucción de un balcón de cristal.

Asimismo, la cochera y la puerta del domicilio presentaron impactos de bala de grueso calibre.