Seguridad
Daño doloso

Disparan contra una vivienda en la colonia La Campiña, en Culiacán

El inmueble se encontraba deshabitado al momento de la agresión, dejando únicamente daños materiales; En lo que va del año, un total de ocho inmuebles han sido vandalizados, todos en la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/02/2026 14:04
05/02/2026 14:04

CULIACÁN. _ Un grupo de sujetos armados atacó a balazos una vivienda ubicada en la colonia La Campiña, al noreste de Culiacán, al mediodía de este jueves.

El inmueble se encontraba deshabitado al momento de la agresión, por lo que únicamente se registraron daños materiales, principalmente la destrucción de un balcón de cristal.

Asimismo, la cochera y la puerta del domicilio presentaron impactos de bala de grueso calibre.

Sobre la banqueta frente a la vivienda quedaron esparcidos fragmentos del cristal del balcón, mientras que en el interior se apreciaron algunos juguetes y objetos navideños dañados.

El domicilio se localiza sobre la calle Guamúchil, casi esquina con la avenida de los Eucaliptos.

En lo que va del año, un total de ocho inmuebles han sido vandalizados en Culiacán, todos con daños materiales.

