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Violencia

Disparan contra una vivienda en la Colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

Un hombre habría dirigido varios balazos contra la fachada del inmueble; autoridades descartaron personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/09/2026 23:09
10/09/2026 23:09

MAZATLÁN._ Una casa de la Colonia Valle del Ejido fue blanco de disparos de arma de fuego la noche de este jueves.

Las detonaciones se reportaron a las 21:55 horas de este jueves en la Calle La Rastra, entre Ejido del Walamo y Ejido Las Pilas del mencionado sector.

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Según testigos, un hombre armado se detuvo frente a la vivienda y disparó en al menos cuatro ocasiones contra la fachada.

A la llegada de elementos del Ejército y después de una inspección en la zona, confirmaron solo daños al inmueble y descartaron la presencia de personas lesionadas.

Las diligencias estuvieron a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado.

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