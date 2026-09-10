$!Disparan contra una vivienda en la Colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una casa de la Colonia Valle del Ejido fue blanco de disparos de arma de fuego la noche de este jueves.
Las detonaciones se reportaron a las 21:55 horas de este jueves en la Calle La Rastra, entre Ejido del Walamo y Ejido Las Pilas del mencionado sector.
Según testigos, un hombre armado se detuvo frente a la vivienda y disparó en al menos cuatro ocasiones contra la fachada.
A la llegada de elementos del Ejército y después de una inspección en la zona, confirmaron solo daños al inmueble y descartaron la presencia de personas lesionadas.
Las diligencias estuvieron a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado.