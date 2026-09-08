$!Disparan contra una vivienda, estrellan auto y lo incendian en la cochera, en Culiacán

La tarde de este martes se registró un atentado contra un domicilio de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, al cual sujetos armados le dispararon, estrellaron un vehículo en la cochera y le prendieron fuego.

No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas en el lugar, ya que al parecer la vivienda estaba deshabitada cuando ocurrió el ataque.

Frente a la casa quedaron abandonados varios casquillos percutidos de arma de fuego, así como el vehículo calcinado en la cochera.

El domicilio se encuentra sobre la calle Ébano, entre Abedul y 15 de Septiembre.