$!Disparan contra una vivienda, estrellan auto y lo incendian en la cochera, en Culiacán

La tarde de este martes se registró un atentado contra un domicilio de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, al cual sujetos armados le dispararon, estrellaron un vehículo en la cochera y le prendieron fuego.
No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas en el lugar, ya que al parecer la vivienda estaba deshabitada cuando ocurrió el ataque.
Frente a la casa quedaron abandonados varios casquillos percutidos de arma de fuego, así como el vehículo calcinado en la cochera.
El domicilio se encuentra sobre la calle Ébano, entre Abedul y 15 de Septiembre.
Los reportes sobre el atentado fueron alrededor de las 15:00 horas de este 8 de septiembre, en simultáneo a un asesinato cometido en la colonia Lázaro Cárdenas.
Corporaciones de seguridad pública y militares acudieron para brindar resguardo de la escena, para que posteriormente peritos de Fiscalía General del Estado se encargaran de las diligencias correspondientes.