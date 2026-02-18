$!Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo

CULIACÁN. _ La fachada del domicilio de Homar Salas Gastélum, recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), fue blanco de un ataque con armas de fuego durante la mañana de este miércoles 18 de febrero.

El inmueble, ubicado en la intersección de las calles Oriente 12 y Oriente 10, en la colonia Brisas del Humaya, sector Santa Fe, presentó múltiples impactos de proyectil.