Seguridad
|
Violencia en Culiacán

Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo

Homar Salas Gastélum, recién fue electo secretario general del Stasac para el periodo 2026-2029, el pasado 13 de febrero de 2026. Gatilleros atacaron a balazos su domicilio en la colonia Brisas del Humaya
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/02/2026 08:22
18/02/2026 08:22

CULIACÁN. _ La fachada del domicilio de Homar Salas Gastélum, recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), fue blanco de un ataque con armas de fuego durante la mañana de este miércoles 18 de febrero.

El inmueble, ubicado en la intersección de las calles Oriente 12 y Oriente 10, en la colonia Brisas del Humaya, sector Santa Fe, presentó múltiples impactos de proyectil.

$!Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo

De acuerdo con reportes preliminares en el lugar, no se registraron personas lesionadas, por lo que el saldo se limitó a daños materiales en la infraestructura.

$!Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo

Según los primeros informes, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

$!Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron la agresión y procedieron al resguardo de la evidencia. Peritos localizaron diversos casquillos de arma larga esparcidos sobre la vía pública, a las afueras de la propiedad del dirigente sindical.

$!Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo
#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Sinaloa
#Ataque Armado
#Daños dolosos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube