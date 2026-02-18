$!Disparan contra vivienda del nuevo dirigente del Stasac; recién fue electo

CULIACÁN. _ La fachada del domicilio de Homar Salas Gastélum, recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), fue blanco de un ataque con armas de fuego durante la mañana de este miércoles 18 de febrero.
El inmueble, ubicado en la intersección de las calles Oriente 12 y Oriente 10, en la colonia Brisas del Humaya, sector Santa Fe, presentó múltiples impactos de proyectil.
De acuerdo con reportes preliminares en el lugar, no se registraron personas lesionadas, por lo que el saldo se limitó a daños materiales en la infraestructura.
Según los primeros informes, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron la agresión y procedieron al resguardo de la evidencia. Peritos localizaron diversos casquillos de arma larga esparcidos sobre la vía pública, a las afueras de la propiedad del dirigente sindical.