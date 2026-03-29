$!Disparan contra vivienda en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue atacado a balazos la mañana de este domingo 29 de marzo en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas en un andador ubicado frente a la calle Cerrada Luna, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.

Tras el aviso, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron al sitio y, al ingresar por el andador, localizaron una vivienda con múltiples impactos de bala en su estructura.