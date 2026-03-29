$!Disparan contra vivienda en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue atacado a balazos la mañana de este domingo 29 de marzo en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas en un andador ubicado frente a la calle Cerrada Luna, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.
Tras el aviso, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron al sitio y, al ingresar por el andador, localizaron una vivienda con múltiples impactos de bala en su estructura.
En el lugar también fueron encontrados casquillos percutidos, los cuales quedaron como evidencia del ataque armado.
De acuerdo con las autoridades, el atentado dejó únicamente daños materiales en el inmueble, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.
Posteriormente, arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
Hasta ahora, no se ha informado sobre la identificación o detención de los presuntos responsables.