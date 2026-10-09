$!Disparan contra vivienda en la Colonia Morelos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una vivienda fue atacada a balazos la noche del viernes en la Colonia Morelos, al sur de Culiacán.
El ataque con armas largas se registró en una vivienda ubicada sobre la Calle Río Casas Grandes, entre las avenidas General Guadalupe Victoria y Lázaro Cárdenas.
Tras confirmar los hechos, elementos militares acordonaron el área, a la llegada de peritos y policías investigadores de la Fiscalía General de Sinaloa.
Además de los impactos de bala y daños en la fachada de la vivienda, no se reportaron personas lesionadas.