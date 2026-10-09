Seguridad
|
Inseguridad

Disparan contra vivienda en la Colonia Morelos, en Culiacán

El inmueble presentó daños en la fachada tras la agresión con armas largas. No se reportaron personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/10/2026 22:52
09/10/2026 22:52

CULIACÁN._ Una vivienda fue atacada a balazos la noche del viernes en la Colonia Morelos, al sur de Culiacán.

El ataque con armas largas se registró en una vivienda ubicada sobre la Calle Río Casas Grandes, entre las avenidas General Guadalupe Victoria y Lázaro Cárdenas.

$!Disparan contra vivienda en la Colonia Morelos, en Culiacán

Tras confirmar los hechos, elementos militares acordonaron el área, a la llegada de peritos y policías investigadores de la Fiscalía General de Sinaloa.

Además de los impactos de bala y daños en la fachada de la vivienda, no se reportaron personas lesionadas.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Inseguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube