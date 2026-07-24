$!Disparan contra vivienda en la Colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en la Colonia Nuevo Milenio; tras las detonaciones, elementos del Ejército aseguraron el área.

Las detonaciones se reportaron a las 23:00 horas del jueves 23 de julio contra una casa en la Calle Veranos.

Según versiones de testigos, hombres armados que circulaban en dos motocicletas se detuvieron frente a la vivienda y dispararon en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga.