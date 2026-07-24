Seguridad
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Violencia

Disparan contra vivienda en la Colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán

Hombres armados a bordo de dos motocicletas balearon la fachada de la casa ubicada en la calle Veranos, en la cual al parecer no había personas al momento del ataque
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/07/2026 00:38
24/07/2026 00:38

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en la Colonia Nuevo Milenio; tras las detonaciones, elementos del Ejército aseguraron el área.

Las detonaciones se reportaron a las 23:00 horas del jueves 23 de julio contra una casa en la Calle Veranos.

Según versiones de testigos, hombres armados que circulaban en dos motocicletas se detuvieron frente a la vivienda y dispararon en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga.

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Elementos del Ejército llegaron al lugar como primeros respondientes y tras una inspección de los daños acordonaron la zona.

Al parecer la casa se encontraba vacía y a oscuras al momento del ataque, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

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