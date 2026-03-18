$!Disparan contra vivienda en Santa Fe; no se reportan personas lesionadas

Un domicilio fue atacado a balazos la tarde de este miércoles 18 de marzo en la Colonia Santa Fe, al sur de Culiacán, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los reportes, la agresión se registró sobre la avenida San Eleodoro, entre las calles Santa Irene, donde sujetos armados realizaron múltiples disparos contra la vivienda.

Tras el ataque, el inmueble presentó diversos impactos de arma de fuego en la fachada y en el portón, sin que se reportaran personas lesionadas.