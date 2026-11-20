MAZATLÁN. _ Un ataque armado contra la fachada de una vivienda donde también opera una boutique se registró la mañana de este viernes 20 de noviembre en el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán. El hecho dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.
La agresión ocurrió alrededor de las 09:30 horas, sobre la calle Santa Cleotilde, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble.
Tras realizar los disparos, los responsables huyeron del lugar sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.
Al interior de la vivienda se encontraban sus moradores, entre ellos dos menores de edad, quienes resultaron ilesos pese a la agresión.
Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio y resguardaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.