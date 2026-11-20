MAZATLÁN. _ Un ataque armado contra la fachada de una vivienda donde también opera una boutique se registró la mañana de este viernes 20 de noviembre en el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán. El hecho dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.

La agresión ocurrió alrededor de las 09:30 horas, sobre la calle Santa Cleotilde, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble.