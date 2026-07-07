$!Disparan y lanzan artefacto explosivo contra vivienda de Santa Fe en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados a bordo de motos y camionetas dispararon contra una vivienda; después de la serie de disparos, vecinos de los alrededores aseguraron haber escuchado una fuerte explosión.

El ataque armado se registró sobre el Bulevar Sanya Mónica entre la avenida San Pedro y la calle San Ernesto del fraccionamiento Santa Fe.

Versiones de testigos, indican que, hombres armados a bordo de motocicletas dispararon contra la vivienda en repetidas ocasiones y otros armados qué viajaban en camionetas realizaron más disparos y minutos después se escuchó la presunta explosión de un artefacto.