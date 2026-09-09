$!Disparos cerca de secundaria de la colonia Urías, en Mazatlán desatan pánico entre estudiantes

MAZATLÁN. _ Un reporte de disparos cerca de una secundaria en la colonia Urías generó pánico entre estudiantes y vecinos del lugar la tarde de este miércoles 9 de septiembre, en Mazatlán.

Al escuchar las detonaciones, los estudiantes que salían de clases comenzaron a correr hacia los salones para ponerse a salvo.

El intercambio de disparos, presuntamente entre personas que viajaban en motocicletas, ocurrió sobre un puente que cruza un canal pluvial, ubicado en la calle Ladrillera de la colonia Urías.