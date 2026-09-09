$!Disparos cerca de secundaria de la colonia Urías, en Mazatlán desatan pánico entre estudiantes

MAZATLÁN. _ Un reporte de disparos cerca de una secundaria en la colonia Urías generó pánico entre estudiantes y vecinos del lugar la tarde de este miércoles 9 de septiembre, en Mazatlán.
Al escuchar las detonaciones, los estudiantes que salían de clases comenzaron a correr hacia los salones para ponerse a salvo.
El intercambio de disparos, presuntamente entre personas que viajaban en motocicletas, ocurrió sobre un puente que cruza un canal pluvial, ubicado en la calle Ladrillera de la colonia Urías.
Tras el enfrentamiento, personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantó 22 casquillos de arma corta en el lugar. No se reportaron personas lesionadas.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó el hecho a través de sus redes sociales e informó que el reporte inicial señalaba detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban en motocicletas.
De inmediato, las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional atendieron el reporte y se trasladaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.
La situación quedó bajo control de las autoridades.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal llamó a la población a mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades, con la finalidad de facilitar las labores de seguridad.