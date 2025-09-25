Disparos contra vivienda en Villa Juárez movilizan a corporaciones en Navolato

NAVOLATO. _ Durante las primeras horas de este jueves 25 de septiembre, se registraron múltiples reportes de detonaciones de arma de fuego en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato. Autoridades confirmaron que el hecho corresponde a un ataque armado contra un domicilio ubicado sobre la carretera La 20, a escasa distancia de la entrada principal al poblado.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas lesionadas tras la agresión ocurrida esta mañana.

Los primeros reportes ciudadanos alertaron sobre ráfagas de arma larga en dicha zona, lo que movilizó a corporaciones de seguridad. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que una vivienda había sido atacada y presentaba múltiples impactos de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que, tras el reporte, se desplegó un operativo por parte del grupo institucional, cuyos elementos permanecen en la zona realizando labores de patrullaje y aseguramiento. Además, las autoridades señalaron que, al momento, no existe riesgo para la población que realiza actividades cotidianas en el área.

El inmueble afectado permanece bajo resguardo en tanto se recaban indicios para la investigación correspondiente.