$!Disparos de arma larga impactan casa en la colonia Azteca de Mazatlán

MAZATLÁN._ La mañana de este sábado, hombres armados dispararon ráfagas de arma larga contra la fachada de una casa de dos niveles ubicada sobre la calle Andrés Cázares, casi esquina con la calle Carlos J. Felton, en la colonia Azteca.

El ataque se reportó a las 09:00 horas, contra una vivienda ubicada sobre la calle Andrés Cázares, casi esquina con la calle Carlos J. Felton del mencionado sector.