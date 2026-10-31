Seguridad
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Violencia

Disparos de arma larga impactan casa en la colonia Azteca de Mazatlán

Hombres armados efectuaron disparos contra una vivienda en la colonia Azteca; no se reportan heridos y la situación ya es atendida por las autoridades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/10/2026 10:57
31/10/2026 10:57

MAZATLÁN._ La mañana de este sábado, hombres armados dispararon ráfagas de arma larga contra la fachada de una casa de dos niveles ubicada sobre la calle Andrés Cázares, casi esquina con la calle Carlos J. Felton, en la colonia Azteca.

El ataque se reportó a las 09:00 horas, contra una vivienda ubicada sobre la calle Andrés Cázares, casi esquina con la calle Carlos J. Felton del mencionado sector.

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Al parecer, hombres armados que viajaban en un vehículo, se detuvieron y dispararon descargas de fusil automático contra la fachada de una vivienda, para darse a la fuga tras el ataque.

Aunque en la vivienda se encontraba la familia que ahí reside, no se reportan personas heridas tras la agresión. Al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías municipales y elementos del ejército para atender la situación.

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