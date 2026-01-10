$!Disparos durante presunta privación de la libertad dejan una menor herida en Mazatlán

MAZATLÁN._ La presunta privación de la libertad de tres personas y una serie de disparos, registrados este sábado en el fraccionamiento Santa Fe, dejaron a una menor herida por esquirla de bala. Las detonaciones se reportaron a las 22:00 horas en una vivienda de la Avenida del Toro, la principal del asentamiento.

Versiones en el lugar señalan que hombres armados dispararon en mas de cinco ocasiones para forzar a tres personas y subirlas a un vehículo para privarlas de la libertad. Uno de los proyectiles hirió a Alondra “N”, de 11 años, quien se encontraba en la acera a media cuadra del lugar de los hechos. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y la trasladaron a un hospital.

Policías municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército, realizaron recorridos en las calles aledañas y acodonaron la zona donde localizaron los casquillos percutidos, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.