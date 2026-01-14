Disputa familiar deja un hombre sin vida y una mujer herida en La Fortuna, municipio de Ahome

Una disputa familiar terminó en tragedia durante la madrugada de este miércoles 14 de enero, cuando un vecino de la comunidad de La Fortuna, municipio de Ahome, perdió la vida y su esposa resultó gravemente lesionada tras ser atacados con un arma blanca al intentar detener una agresión doméstica.

La víctima mortal fue identificada como Leonardo “N”, de aproximadamente 45 años de edad, quien quedó sin vida en el lugar de los hechos. Su pareja, Adelina “N”, fue trasladada de urgencia a un hospital luego de sufrir una herida penetrante en el abdomen.

El incidente fue reportado a las líneas de emergencia 911 poco antes de las 05:00 horas, en un domicilio de dicha localidad, perteneciente a la sindicatura de Heriberto Valdez Romero, conocida como El Guayabo.

De acuerdo con la información, el conflicto se originó cuando un sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, pero que fue confirmado como cuñado del hoy occiso, comenzó a discutir y agredir físicamente a su pareja sentimental, hermana de Leonardo.

Al percatarse de la agresión contra su familiar, Leonardo intervino para defenderla; sin embargo, el agresor sacó un cuchillo y lo atacó, provocándole heridas que le causaron la muerte. En medio del forcejeo, Adelina intentó auxiliar a su esposo, pero también fue lesionada por el arma blanca.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios. Tras confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, se enfocaron en estabilizar a la mujer herida y la trasladaron a un nosocomio de la ciudad de Los Mochis.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron la escena, en espera del arribo de peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, quienes iniciaron la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones dolosas. Asimismo, se desplegó un operativo para localizar al presunto responsable, quien habría huido tras el ataque.