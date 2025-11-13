$!Doble agresión contra militares deja un detenido y arsenal asegurado en Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un civil y aseguraron un arsenal de alto poder, incluido un fusil Barrett, después de repeler dos agresiones armadas registradas en el municipio de Elota.

El primer incidente se presentó cuando el personal castrense realizaba un recorrido de vigilancia por la zona de la presa El Salto. Al ser atacados por personas con armamento, los militares respondieron al fuego para neutralizar la amenaza.

Tras el enfrentamiento, las autoridades consiguieron someter y asegurar a un civil en el lugar. También incautaron un fusil Barrett, un arma de francotirador conocida por su calibre .50, además de un chaleco táctico y 195 cartuchos útiles.

Horas más tarde, mientras se desarrollaba un operativo de búsqueda de los agresores en las inmediaciones de Paredón Colorado, el personal militar fue nuevamente blanco de un tiroteo.