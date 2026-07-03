$!Doble ataque armado en El Palmito y hospital del IMSS deja un muerto y un herido en Culiacán

La víctima fatal fue identificada como Ricardo, de 34 años, mientras que el herido es Érick, de 31; autoridades mantienen hermetismo sobre segunda agresión, en la cual se señala presunta responsabilidad de personal militar
cual se señala presunta responsabilidad de personal militar
CULIACÁN._ Sujetos desconocidos agredieron a balazos a un hombre cuando este salía de un campo de beisbol en la colonia Industrial El Palmito, durante la noche de este viernes en Culiacán.
El hombre, identificado como Ricardo “N”, de 34 años, fue atacado cerca de las 20:30 horas sobre la calle Otomíes, donde se ubica la Liga de Beisbol Humaya, y de ahí lo trasladaron en una camioneta hacia el Hospital del Seguro Social, supuestamente escoltada por personal militar.
Sin embargo, cuando la camioneta estaba a punto de ingresar a la zona del IMSS, se reportaron disparos de arma de fuego en una supuesta segunda agresión registrada alrededor de las 21:00 horas.
Estos hechos sucedieron por la calle Francisco Zarco, entre el área de urgencias del Hospital Regional Número 1 del IMSS y el estadio de beisbol, en la colonia Antonio Rosales.
La camioneta que llevaba a Ricardo “N”, ingresó a la zona de Urgencias, y ahí se confirmó el fallecimiento del herido, quien no resistió a las heridas de bala.
Personal del IMSS atendió a Erick “N”, de 31 años, quien presentó lesiones por esquirlas en una de sus piernas, y estaba en la camioneta que trasladaba a Ricardo.
Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las circunstancias en que ocurrió la segunda agresión.
Otra de las versiones
Una de las versiones trascendidas en el lugar indican que, cuando la camioneta en que llevaban a Ricardo llegó a la clínica del IMSS, esta fue nuevamente agredida por civiles armados.
Otros reportes indican que, en algún punto del trayecto al hospital, la patrulla militar perdió de vista la camioneta, y cuando esta casi llegaba al nosocomio, omitió un alto que le marcaron en un retén del Ejército Mexicano, por lo que efectivos castrenses habrían disparado en su contra.
Tanto al hospital como al campo de beisbol en El Palmito, llegó personal de Fiscalía General del Estado, a recoger evidencias, recabar entrevistas y establecer las causas y mecánica de los hechos.