$!Doble ataque armado en El Palmito y hospital del IMSS deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN._ Sujetos desconocidos agredieron a balazos a un hombre cuando este salía de un campo de beisbol en la colonia Industrial El Palmito, durante la noche de este viernes en Culiacán. El hombre, identificado como Ricardo “N”, de 34 años, fue atacado cerca de las 20:30 horas sobre la calle Otomíes, donde se ubica la Liga de Beisbol Humaya, y de ahí lo trasladaron en una camioneta hacia el Hospital del Seguro Social, supuestamente escoltada por personal militar.

Sin embargo, cuando la camioneta estaba a punto de ingresar a la zona del IMSS, se reportaron disparos de arma de fuego en una supuesta segunda agresión registrada alrededor de las 21:00 horas. Estos hechos sucedieron por la calle Francisco Zarco, entre el área de urgencias del Hospital Regional Número 1 del IMSS y el estadio de beisbol, en la colonia Antonio Rosales. La camioneta que llevaba a Ricardo “N”, ingresó a la zona de Urgencias, y ahí se confirmó el fallecimiento del herido, quien no resistió a las heridas de bala.