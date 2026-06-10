$!Doble homicidio al norte de Culiacán: matan a hombre en bicicleta y otro con una carretilla

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado a las 12:30 horas en distintas calles del fraccionamiento Urbivillas del Cedro, en Culiacán, cobró la vida de dos hombres el mediodía de este miércoles 10 de junio.
Una de las víctimas circulaba a bordo de una bicicleta con asiento verde, y fue interceptado a tiros sobre la avenida Eucalipto, entre el bulevar Paseo del Álamo y la calle Mamey. Vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros y calcetines azules, y traía un sombrero de ala ancha.
La otra persona murió a la vuelta de la esquina, sobre la calle Citavaro a unos 30 metros de distancia, y empujaba una carretilla con objetos usados y bolsas negras con basura.
Este segundo occiso portaba una playera de resaque blanca, pantalón y tenis en color negro. Se le apreciaron impactos de bala en el tórax.
El hecho provocó un dispositivo de seguridad que abarcó el cuadrante formado por las calles Eucalipto, Citavaro y los bulevares Paseo del Sauce y Paseo del Álamo.
Al lugar atendieron elementos del Ejército Mexicano para resguardar la escena, y posteriormente la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias de campo.