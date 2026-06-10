$!Doble homicidio al norte de Culiacán: matan a hombre en bicicleta y otro con una carretilla

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado a las 12:30 horas en distintas calles del fraccionamiento Urbivillas del Cedro, en Culiacán, cobró la vida de dos hombres el mediodía de este miércoles 10 de junio.

Una de las víctimas circulaba a bordo de una bicicleta con asiento verde, y fue interceptado a tiros sobre la avenida Eucalipto, entre el bulevar Paseo del Álamo y la calle Mamey. Vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros y calcetines azules, y traía un sombrero de ala ancha.