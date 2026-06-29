Domingo violento en Sinaloa: siete personas asesinadas y tres privadas de la libertad

CULIACÁN. _ Sinaloa cerró la jornada del domingo 28 de junio con un saldo de siete personas asesinadas y tres más privadas de la libertad en distintos puntos de la entidad, de acuerdo con el informe de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El órgano autónomo detalló que se abrieron cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso debido al hallazgo de los siete cuerpos sin vida. La distribución geográfica de las víctimas refleja la persistencia de los focos de violencia en la región.

En el municipio de Culiacán, tres personas fueron localizadas en las inmediaciones de la sindicatura de Tepuche; una más fue encontrada en un camino de terracería que comunica el sector de La Cantera con la colonia 7 Gotas, mientras que otro hallazgo ocurrió en la zona de La Conquista.

Por otra parte, en Navolato, un hombre falleció en un hospital tras resultar herido por proyectil de arma de fuego en la sindicatura de Villa Juárez. Finalmente, en Escuinapa, las autoridades reportaron la localización de una persona sin vida en el sector Centro.

De manera simultánea, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas formalizó tres denuncias presentadas en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal. En contraste, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la misma demarcación no registró aperturas de actas ni denuncias durante el transcurso del día.