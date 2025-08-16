$!Don Rafael, localizado en central camionera de Culiacán, regresa con su familia

CULIACÁN._ Gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión en medios y redes sociales, Don Rafael, de 78 años, logró reencontrarse con su familia después de haber sido localizado en la central de autobuses de Culiacán.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), fue un sobrino quien identificó al adulto mayor y acudió a las instalaciones de la corporación para reunirse con él.
Don Rafael fue encontrado en la central de autobuses de Culiacán, tras viajar desde Guadalajara y al no recordar el motivo de su traslado ni cómo contactar a sus familiares, fue resguardado por Policías de la Célula de Atención Personas Vulnerables en las instalaciones de la SSPyTM, donde recibió atención médica y permanece bajo resguardo.
La autoridad destacó que este caso refleja la importancia del apoyo de la sociedad en situaciones de vulnerabilidad, así como el trabajo de la Célula de Atención a Personas Vulnerables, que resguardó y brindó asistencia a Don Rafael mientras se localizaba a sus familiares.