$!Don Rafael, localizado en central camionera de Culiacán, regresa con su familia

CULIACÁN._ Gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión en medios y redes sociales, Don Rafael, de 78 años, logró reencontrarse con su familia después de haber sido localizado en la central de autobuses de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), fue un sobrino quien identificó al adulto mayor y acudió a las instalaciones de la corporación para reunirse con él.