$!Dos accidentes en Mazatlán dejan 4 personas hospitalizadas

MAZATLÁN._ Dos accidentes, registrados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, activaron a los cuerpos de auxilio y dejaron cuatro personas hospitalizadas en Mazatlán.
El primer percance se reportó a las 23:30 horas del sábado 27 de junio a la altura del kilómetro 08 de la carretera Libre Mazatlán Culiacán.
Al parecer, el conductor de un automóvil Volkswagen perdió el control del volante al tomar una curva con velocidad inmoderada y el auto se salió de la carpeta asfáltica para quedar en el fondo de un barranco.
Paramédicos de Bomberos Veteranos que respondieron al reporte de la emergencia ayudaron a los accidentados a salir del vehículo siniestrado y los atendieron de sus lesiones en el lugar.
El segundo accidente tipo salida del camino se reportó a las 05:15 horas de este domingo 28 de junio sobre la avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, también conocida como el Libramiento El Habal-Cerritos, donde un automóvil Nissan Versa quedó volcado tras caer a un barranco de 20 metros de altura.
Paramédicos de Bomberos Veteranos y de Protección Civil llegaron al lugar y habilitaron una maniobra de poleas y cuerdas para extraer en camillas de rescate a dos jóvenes mujeres que quedaron atrapadas en el vehículo siniestrado, mientras que dos ocupantes más lograron salir por sus propios medios.
Agentes de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron del parte de hechos en ambos accidentes.