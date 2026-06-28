$!Dos accidentes en Mazatlán dejan 4 personas hospitalizadas

MAZATLÁN._ Dos accidentes, registrados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, activaron a los cuerpos de auxilio y dejaron cuatro personas hospitalizadas en Mazatlán.

El primer percance se reportó a las 23:30 horas del sábado 27 de junio a la altura del kilómetro 08 de la carretera Libre Mazatlán Culiacán.

Al parecer, el conductor de un automóvil Volkswagen perdió el control del volante al tomar una curva con velocidad inmoderada y el auto se salió de la carpeta asfáltica para quedar en el fondo de un barranco.