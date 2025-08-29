$!Dos albañiles heridos en ataque armado en la sindicatura de Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos albañiles fueron atacados a balazos la tarde de este viernes en la plazuela de la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital sinaloense. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Manuel, de 20 años, y Héctor, de 22, quienes fueron trasladados a un hospital de Culiacán para recibir atención médica especializada.

El ataque ocurrió horas después de que, por la mañana, fuera localizada una cabeza humana envuelta en plástico negro en el mismo lugar donde ocurrió la agresión. Autoridades no han confirmado si ambos hechos están relacionados.