$!Dos albañiles heridos en ataque armado en la sindicatura de Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos albañiles fueron atacados a balazos la tarde de este viernes en la plazuela de la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital sinaloense. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Manuel, de 20 años, y Héctor, de 22, quienes fueron trasladados a un hospital de Culiacán para recibir atención médica especializada.
El ataque ocurrió horas después de que, por la mañana, fuera localizada una cabeza humana envuelta en plástico negro en el mismo lugar donde ocurrió la agresión. Autoridades no han confirmado si ambos hechos están relacionados.
Este hecho se suma a otra agresión armada ocurrida el mismo día en la colonia 5 de Febrero, donde un joven de 21 años, identificado como Fausto, también resultó herido y fue ingresado a un centro médico. En menos de dos horas, al menos tres personas fueron hospitalizadas por hechos violentos en distintos puntos de la ciudad.
Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar el área, iniciar las diligencias y recabar evidencia que ayude a esclarecer lo ocurrido.