Dos años de guerra: mujeres y niños, en el ojo de la violencia

En cuatro días, Culiacán sufrió dos sacudidas, otros dos recordatorios de que la guerra llegó, y a dos años de su inicio, el final no se acerca.

Era la segunda semana de clases, Junior Alexis estaba en el paradero de autobuses afuera de Ciudad Universitaria de Culiacán el 2 de septiembre. Era un chico de 17 años, murió asesinado a balazos afuera de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, en pleno horario escolar.

Un par de meses antes de su asesinato, había sido privado de la libertad en Los Huizaches, y fue liberado al día siguiente.

Al fin de semana siguiente, el día 5, al otro extremo de la capital, ocurrió un tiroteo contra un grupo de personas afuera de una casa en Prados del Sur. Murió un hombre, Manuel, y un bebé de 1 año y 4 meses, Juan Alejandro, recibió un disparo que minutos después le costó la vida, una que apenas comenzaba.

En la misma semana que la violencia cobró la vida de Junior Alexis y Juan Alejandro, fueron asesinadas 10 mujeres: ocho de ellas en el sur, seis en Mazatlán y dos más en Escuinapa. El panorama trimestral indica que, desde julio, son 31 víctimas.

Evidencia de esta exposición a la guerra, fue la masacre perpetrada en el Mercadito Rafael Buelna, en Culiacán. La noche del 27 de abril, un solitario agresor asesinó a cuatro mujeres: Karely e Itzel, madre e hija que estaban en una camioneta; además de Sara Elizabeth y Teresa, quienes se encontraban afuera de una guardería para animales.

Meses después, el 27 y 28 de julio, en un tramo menor a 24 horas, Brenda y Patricia también murieron asesinadas a balazos. Una atendía una barbería, la otra tenía su estética en contraesquina, y a las dos les deparó el mismo final.

Han transcurrido 104 semanas desde que las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos” declararon el inicio de un conflicto armado en Culiacán, originado por la captura de “El Mayo” Zambada. Las autoridades no han neutralizado la situación, ni establecido la paz en el estado.

Entre 2025 y lo que va del 2026, han sido asesinadas 191 mujeres en la entidad, mientras que 126 niñas, niños, adolescentes y, ahora también bebés, han muerto como consecuencia de la disputa.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de septiembre de 2026 es de:

◉ 3,821 homicidios dolosos (5.2 diarios)

◉ 4,406 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)

◉ 12,445 vehículos robados (17.1 diarios)

◉ 3,928 personas detenidas (5.4 diarios)

◉ 211 personas abatidas