Dos asesinatos y hallazgo de restos óseos marcan el cierre del domingo 8 de marzo en Sinaloa

CULIACÁN. _ Con dos asesinatos, el hallazgo de restos óseos y una denuncia por privación ilegal de la libertad, cerró la jornada del domingo 8 de marzo en Sinaloa.

A través de su reporte diario, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó la apertura de dos carpetas de investigación por la localización de dos personas sin vida en la capital del estado, tras hechos registrados en la Colonia 6 de Enero, así como en el municipio de Mocorito, donde se localizó a una víctima en el parque La Alameda.

De manera adicional, se confirmó el hallazgo de restos óseos en la localidad de Ohuira, en el municipio de Ahome. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió una denuncia formal en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.

Las estadísticas registradas por Noroeste revelan un balance crítico en delitos de alto impacto desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de marzo de 2026: Sinaloa suma 2 mil 942 homicidios dolosos, lo que representa un promedio de 5.4 víctimas diarias.

Asimismo, la base de datos de este diario contabiliza 3 mil 482 personas privadas de la libertad (6.2 casos al día), el robo de 10 mil 041 vehículos, 3 mil 331 detenciones y 170 personas abatidas.