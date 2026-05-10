Dos ataques armados dejan tres personas heridas en distintos sectores de Culiacán

CULIACÁN._ Dos ataques armados registrados en las últimas horas, en distintos sectores de Culiacán, dejaron un saldo de tres personas heridas por disparos de arma de fuego, entre ellas una pareja y el encargado de un expendio de cerveza.

Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada de este domingo 10 de mayo en un domicilio ubicado sobre la calle Marte, en la colonia Nueva Galaxia.

En el sitio, autoridades localizaron heridos a un hombre y una mujer identificados como Ana María y Manuel, ambos de aproximadamente 50 años de edad.

Debido a las condiciones de salud en las que se encontraban, elementos de seguridad no dieron mayores detalles sobre cómo ocurrió la agresión. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

El segundo ataque se registró durante la noche del sábado 9 de mayo en un expendio de cerveza ubicado a pocos metros de la entrada principal a la sindicatura de Aguaruto.

La víctima fue identificada como Daniel, encargado del establecimiento, quien fue atacado a tiros mientras atendía el negocio.

Tras el atentado, paramédicos voluntarios de la sindicatura lo auxiliaron y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar y confirmaron que en la escena quedaron alrededor de 10 casquillos percutidos para arma corta de grueso calibre.

En ambos casos, corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones.