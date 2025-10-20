$!Dos ataques armados dejan un hombre sin vida y otro herido en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a tiros quedó un hombre dentro de un vehículo y otro más resultó herido luego de dos ataques armados registrados la tarde de este lunes 20 de octubre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.
El primer atentado se registró alrededor de las 15:30. En ese hecho, un hombre identificado como Jesús Antonio fue agredido a tiros por al menos un sujeto armado cuando se encontraba en la calle Rodolfo Fierro, entre la calle Rafael Martínez de Escobar.
De acuerdo con el reporte médico preliminar, Antonio presentó lesiones por arma de fuego en el abdomen, espalda y pierna derecha, esta última con proyectil sin salida.
En el lugar fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital con apoyo del Ejército Mexicano.
A pocas cuadras de ese hecho, otro hombre fue agredido a disparos cuando viajaba en un vehículo Saturn sedán rojo por la calle Alfonso Cabrera, en el cruce por la avenida Maximiliano Gámez.
En un punto, civiles con armas largas abrieron fuego contra la víctima. El hombre fue identificado como José Carlos, de aproximadamente 35 años de edad.
Tras el atentado, José Carlos terminó perdiendo la vida y los agresores emprendieron la fuga.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto para delimitar una zona y desplegar un operativo, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, realizaron diligencias y trabajos de campo.
Cerca del lugar, una mujer adulta se vio en la necesidad de ser atendida por personal de urgencias de Protección Civil tras desvanecerse pues había sido testigo del homicidio.