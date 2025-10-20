$!Dos ataques armados dejan un hombre sin vida y otro herido en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a tiros quedó un hombre dentro de un vehículo y otro más resultó herido luego de dos ataques armados registrados la tarde de este lunes 20 de octubre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

El primer atentado se registró alrededor de las 15:30. En ese hecho, un hombre identificado como Jesús Antonio fue agredido a tiros por al menos un sujeto armado cuando se encontraba en la calle Rodolfo Fierro, entre la calle Rafael Martínez de Escobar.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, Antonio presentó lesiones por arma de fuego en el abdomen, espalda y pierna derecha, esta última con proyectil sin salida.