$!Dos ataques armados dejan un muerto y dos heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos ataques con disparos de arma de fuego se registraron la noche de este sábado en Mazatlán; un herido de bala fue trasladado a un hospital, donde falleció; y dos personas más resultaron heridas tras caer de una motocicleta tras un presunto intento de asalto a mano armada. El primer ataque armado se registró a las 20:30 horas en un área de juegos infantiles de la avenida Principal y la calle Norma Corona, de la colonia Felipe Ángeles; y el segundo atentado fue sobre la carretera Internacional, a la altura de la colonia Tercera Ampliación de Urías.

En la colonia Felipe Ángeles, un joven identificado como Vicente, de 29 años, se encontraba en un aparato para realizar ejercicio cuando fue agredido por hombres que le dispararon desde una motocicleta en movimiento. Tras el ataque, el hombre quedó tendido sobre una plancha de concreto del área infantil hasta que fue atendido y trasladado a un hospital por socorristas de Cruz Roja. Más tarde se reportó que falleció al llegar a un hospital.

El segundo atentado se registró en los carriles de sur a norte de la carretera Internacional, donde los dos ocupantes de una motocicleta resultaron con lesiones de consideración tras chocar contra los bloques de concreto del muro de contención central. Los accidentados refirieron que hombres que viajaban en otras dos motocicletas los interceptaron y los amagaron con pistola en mano para que detuvieran la marcha, pero luego de negarse les comenzaron a disparar.