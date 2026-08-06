Seguridad
|
Violencia

Dos ataques armados simultáneos dejan un muerto y un herido en Mazatlán

Las agresiones ocurrieron la noche de este jueves en las colonias Morelos y Ramón F. Iturbe; en la primera, un hombre perdió la vida, mientras que en la segunda se registró un lesionado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/08/2026 22:53
06/08/2026 22:53

MAZATLÁN._ Dos ataques armados perpetrados la noche de este jueves, de manera simultánea en Mazatlán, dejaron un muerto en la Colonia Morelos y un herido en la Colonia Ramón F. Iturbe.

Los reportes de detonaciones de armas de fuego se emitieron a las 22:00 horas, señalando uno de los ataques en la esquina de las calles Quinta y Privada del Faro, en la Morelos; y el otro en la esquina de la Avenida Salvador Robles Quintero y la calle Inglaterra, de la Ramón F. Iturbe.

$!Dos ataques armados simultáneos dejan un muerto y un herido en Mazatlán

En la Morelos, vecinos relataron que escucharon los disparos y al salir de sus viviendas descubrieron a un hombre tirado a media calle.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y, al valorar al hombre baleado, señalaron que se encontraba sin vida a causa de múltiples heridas de bala.

En el caso de la Ramón F. Iturbe, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon en varias ocasiones contra su víctima, quien sobrevivió al ataque y fue trasladado de emergencia a un hospital.

$!En la Colonia Ramón F. Iturbe se reportó un hombre herido a balazos.
En la Colonia Ramón F. Iturbe se reportó un hombre herido a balazos.
#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidio
#Herido
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube