$!Dos ataques armados simultáneos dejan un muerto y un herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos ataques armados perpetrados la noche de este jueves, de manera simultánea en Mazatlán, dejaron un muerto en la Colonia Morelos y un herido en la Colonia Ramón F. Iturbe.
Los reportes de detonaciones de armas de fuego se emitieron a las 22:00 horas, señalando uno de los ataques en la esquina de las calles Quinta y Privada del Faro, en la Morelos; y el otro en la esquina de la Avenida Salvador Robles Quintero y la calle Inglaterra, de la Ramón F. Iturbe.
En la Morelos, vecinos relataron que escucharon los disparos y al salir de sus viviendas descubrieron a un hombre tirado a media calle.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y, al valorar al hombre baleado, señalaron que se encontraba sin vida a causa de múltiples heridas de bala.
En el caso de la Ramón F. Iturbe, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon en varias ocasiones contra su víctima, quien sobrevivió al ataque y fue trasladado de emergencia a un hospital.