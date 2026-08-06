$!Dos ataques armados simultáneos dejan un muerto y un herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos ataques armados perpetrados la noche de este jueves, de manera simultánea en Mazatlán, dejaron un muerto en la Colonia Morelos y un herido en la Colonia Ramón F. Iturbe.

Los reportes de detonaciones de armas de fuego se emitieron a las 22:00 horas, señalando uno de los ataques en la esquina de las calles Quinta y Privada del Faro, en la Morelos; y el otro en la esquina de la Avenida Salvador Robles Quintero y la calle Inglaterra, de la Ramón F. Iturbe.