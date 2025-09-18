Dos autos quemados dentro de vivienda atacada por grupo armado en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos vehículos completamente quemados fueron localizados al interior de la cochera de la vivienda que fue atacada por un grupo armado la mañana de este jueves 18 de septiembre, en el sector residencial Colinas de San Miguel, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró alrededor de las 7:00 horas, cuando vecinos de la calle Cerro Montelargo, entre Cerro de la Silla e Ignacio Aldama, alertaron al 911 sobre la presencia de civiles armados que intentaban ingresar por la fuerza a un domicilio. Durante el ataque, los sujetos vandalizaron la propiedad y dispararon con armas largas contra la fachada y el portón.

Tras el arribo de cuerpos de auxilio, bomberos lograron controlar el incendio en el inmueble, donde hallaron los dos vehículos completamente quemados. Al revisar el interior de la vivienda, descartaron la presencia de personas sin vida.

Agentes de la Policía de Investigación del Estado iniciaron las diligencias correspondientes en el sitio, mientras que horas después, los restos de los vehículos fueron retirados por una grúa de la Fiscalía General del Estado y trasladados a la Unidad de Bienes Asegurados como parte del proceso investigativo.